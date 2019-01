Rodrigo Roquette: "Não queremos levantar a cabeça, queremos é levantar troféus"

Rodrigo Roquette "não perdoa" à equipa e ao treinador a derrota do Sporting em Tondela. Para o gestor e sócio sportinguista, para quem a equipa de Marcel Keizer está praticamente afastada do título, há que acabar de vez com um discurso repetido e sem consequências.

A entrada em jogo foi "desconcentrada" e os golos sofridos surgiram de erros "pouco admissíveis". Roquette critica a "falta de entrega e vontade" da equipa e pede que as mudanças passem de promessas para realidade.

"Não podemos continuar com as conversas de sempre: 'levantar a cabeça, no próximo jogo vamos dar tudo, não queríamos mas aconteceu'. Os adeptos estão fartos destas conversas. Nós não queremos levantar a cabeça, nós queremos é levantar troféus. Ano após ano, assistimos a este tipo de discurso e a este tipo de falhas em momentos críticos e isto tem de mudar", alerta o gestor, em entrevista a Bola Branca, para quem as boas medidas da atual direção não a imunizam de críticas. "Não podemos deixar de criticar quando se tem de criticar", acrescenta.

Crítica a Keizer e o título, cada vez mais "uma miragem"



Roquette gosta do "estilo de Keizer", do futebol ofensivo e das ideias do treinador holandês. Porém, considera "um pouco incompreensível" que Luiz Phellype, reforço de inverno contratado ao Paços de Ferreira, não tenha sido convocado para um jogo em que não havia Bas Dost:

"Luiz Phellype é um jogador que está habituado a jogar este tipo de jogos, com estas defesas agressivas e neste tipo de campos. Um jogador que tem experiência de I Liga. É incompreensível, sobretudo, se olharmos ao facto de o Sporting ter terminado o jogo com os centrais a fazerem de avançados. Acho que houve ali uma má opção de Marcel Keizer."



Roquette considera que a derrota do Sporting em Tondela deixa a conquista do título nacional "quase como uma miragem". O gestor compreende que houve "muitos sobressaltos e muitos episódios" que afetaram o planeamento da época e a construção do plantel, no entanto, assinala que "isso não pode servir de desculpa eternamente".