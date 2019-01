Sporting tem 2,2 milhões para contratar lateral colombiano

O Sporting fez uma proposta de 2,2 milhões de euros ao Toluca por Cristian Alexis Borja, segundo avança o jornal "A Bola", esta terça-feira.

De acordo com aquela publicação, os leões procuram reforçar o lado esquerdo da defesa. Um dos alvos é Borja, colombiano de 25 anos dos mexicanos do Toluca. Os 2,2 milhões incluem já o pagamento do mecanismo de solidariedade aos clubes formadores do jogador.

Ainda conforme "A Bola", o Toluca tenta subir um pouco o preço de Borja, contudo, o negócio tem potencial para se concretizar ainda em janeiro.

Cristian Borja tem 1,80 metros de altura e a sua posição natural é na lateral esquerda, ainda que também possa avançar no terreno. Em duas temporadas e meia pelo Toluca, leva 40 jogos e um golo marcado.

A chegada de Borja a Alvalade acautelaria duas situações: a possível venda de Acuña, que tem sido, segundo a imprensa, cobiçado por Mónaco e Lyon, ou a saída de Jefferson, que não conta para Keizer.