Pedro Emanuel dá os parabéns ao FC Porto. "Pepe ainda é um dos melhores do mundo"

Pedro Emanuel saúda o regresso de Pepe ao FC Porto. O treinador, que jogou ao lado de Pepe, viu crescer o central português, que se tornou, na sua opinião, um dos melhores defesas-centrais do mundo.

Em entrevista a Bola Branca, Pedro Emanuel sublinha que, apesar de já ter 35 anos, Pepe não perdeu as qualidades que o lançaram para o topo e que "continua a ser um dos melhores centrais a nível mundial".

"Tem feito um percurso notável e o regresso dele é uma boa notícia para todos os adeptos portistas. Trata-se de um jogador que vem acrescentar qualidade ao que tem sido o desempenho do Porto. Acredito que Pepe, não só pela sua experiência, mas também pela sua qualidade, é um excelente reforço. É muito rápido, agressivo, lê bem o jogo, desarma bem, joga bem de cabeça e, acredito eu, vai ser uma mais-valia para esta segunda metade da época", refere o antigo central do FC Porto.

Pedro Emanuel realça que Pepe pode ser importante numa fase da época em que "começa a haver quebra de rendimento em alguns jogadores".

Pepe assinou contrato com o FC Porto até 30 de junho de 2021, ou seja, para as próximas duas temporadas e meia. Duração que pode indiciar que o internacional português termiará a carreira no Dragão, onde foi feliz entre 2004 e 2007, com dois campeonatos nacionais conquistados.