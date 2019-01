João Domingues avança no "qualifier" do Open da Austrália

João Domingues assegurou, esta terça-feira, a passagem à segunda ronda de qualificação para o Open da Austrália. Foi a primeira vitória da carreira do tenista português em torneios do Grand Slam.

O número três português, 225.º do "ranking" ATP, tinha pela frente o 30.º cabeça-de-série do quadro de qualificação, no entanto, não se amedrontou. João Domingues derrotou o francês Constant Lestienne, número 143 da hierarquia mundial, em dois "sets", por duplo 6-4.

Depois de quatro derrotas em quatro encontros nas qualificações para torneios do Grand Slam, Domingues conseguiu pela primeira vez chegar à segunda ronda. O tenista luso de 23 anos terá, agora, pela frente o vencedor do duelo entre o turco Cem Ilkel, 252.º colocado do "ranking" ATP, e o bielorrusso Egor Gerasimov, número 157 do mundo.

João Domingues não é o único português em prova no primeiro torneio do Grand Slam da época de ténis. João Sousa e Pedro Sousa também estarão em prova, embora tenham entrada direta no quadro principal.