Caio Lucas em Lisboa para assinar pelo Benfica

Caio Lucas chegou, esta terça-feira, a Lisboa, para assinar pelo Benfica.

O extremo brasileiro do Al Ain, de 24 anos, aterrou às 7h32, acompanhado pela namorada. Não prestou declarações aos jornalistas que o esperavam no aeroporto.

Caio Lucas vai realizar a habitual bateria de exames médicos, para depois assinar, segundo a imprensa, por cinco temporadas. Deverá ser apresentado ainda esta terça-feira, embora só seja reforço para a próxima temporada. Isto porque o avançado só termina contrato no final da presente época.

Trata-se, portanto, de um dos casos em que, a seis meses do final do contrato, o jogador é livre para se comprometer com outro clube para a temporada seguinte. Operação a "custo zero" para o Benfica, que assim garante um jogador que esteve na final do Mundial de clubes, perdida para o Real Madrid. Esta temporada, Caio Lucas leva 14 golos em 24 jogos pelo Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.