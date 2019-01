Ator André Gago despedido por ir a funeral de amigo

O ator português André Gago revelou na rede social Facebook que foi despedido de uma peça de teatro por ir ao funeral de um amigo.



Numa mensagem intitulada “Dos valores de produção”, André Gago demonstra publicamente a sua indignação.

“Hoje fui a um funeral. Avisei ontem que não iria às primeiras horas dos ensaios de uma peça a estrear no último dia de janeiro. Quando cheguei àquele que seria o quarto dia de ensaios, com o consequente atraso de duas horas e meia, fui despedido. É a primeira vez que me acontece”, escreve o ator sem mencionar o nome da peça.

André Gago conta que voltou para casa com um misto de emoções: “o absurdo do mundo dos vivos e o absurdo da morte, que nos lembra que a vida é um fósforo breve em que há valores mais importantes do que o estrito cumprimento dos horários”.

O ator que dá vida a Dionísio na novela "Valor da vida", na TVI, não se arrepende de ir ao funeral de um amigo. “Vale muito mais do que o trabalho que perdi” sublinha.

“Espero que a peça corra bem. E desejo aos meus colegas uma vida longa e sem sobressaltos. Disponibilidade absoluta, e sem mácula: eis o que parece ser vital para a conceção que algumas pessoas têm do que é realmente importante no Teatro. Não para a minha conceção de Teatro, certamente, que diverge muito da ideia de escritório, de fábrica, com apito e relógio de ponto. Agora vou gozar o Sol deste dia belo e triste, pensar na vida, e depois vou continuar a trabalhar, que é uma coisa que gosto muito de fazer”, conclui André Gago.