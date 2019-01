"Team manager" do Sporting expulso após jogo em Tondela

Beto, "team manager" do Sporting, foi expulso após o final do jogo com o Tondela, que os leões perderam por 2-1 e a contar para a jornada 16 da Primeira Liga.

O dirigente verde e branco recebeu ordem de expulsão da parte do árbitro Nuno Almeida (AF Algarve), de acordo com a ficha de jogo disponibilizada no site da Liga Portugal.

O Sporting saiu derrotado da visita à Beira Alta, hipotecando seriamente a corrida pelo título de campeão.