Al-Attiyah e Barreda lideram no arranque do Dakar 2019

Nassar Al-Attiyah (Toyota) é o primeiro líder do Dakar 2019, ao ser o mais rápido da primeira especial, realizada esta segunda-feira nas dunas peruanas, entre Lima e Pisco.



O piloto qatari triunfou com um avanço de 1m59s sobre o espanhol Carlos Sainz (Mini), vencedor da edição de 2018 e dois minutos certos face ao polaco Jakub Przygonski, igualmente ao volante de um Mini.

Já o francês Sébastien Loeb (Peugeot 2008 DKR) foi um dos favoritos que mais tempo perdeu, cedendo 6m07s nos 84 quilómetros da especial, terminando em 13º.

Quanto ao português Filipe Palmeiro, que navega o chileno Boris Garafulic (MINI), foi 16º, a 6m47.



Nas motos, Paulo Gonçalves (Honda) foi o melhor português, ao finalizar o dia no 11º lugar, a 6m41s do vencedor, o espanhol Joan Barreda, seu companheiro de equipa na Honda.

O motard Paulo Gonçalves (Honda) foi esta segunda-feira o melhor português na primeira etapa do Rali Dakar de todo o terreno, ao terminar em 11.º lugar a ligação entre Lima e Pisco, no Peru, com 84 quilómetros cronometrados.

Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) foi o 23º, a 10m14s de Barreda, que terminou esta primeira especial em 57m36s.



Mário Patrão, com uma KTM oficial, foi 36º, a 17m13s do vencedor desta primeira etapa.

O campeão nacional de todo o terreno, António Maio (Yamaha), foi o 4.º mais rápido, a 18 minutos do espanhol. David Megre (KTM) ficou a 19m14s e foi o 44º da jornada enquanto Fausto Mota (Yamaha) foi 62º, a 24m38s do líder.

Miguel Caetano (KTM) ficou a 41m25s, no 98º lugar, com o emigrante na Suíça Hugo Lopes (KTM) a encerrar a classificação das duas rodas, no 135º posto, com 1h48m35s.

Nota ainda para o 113.º lugar do italiano Nicola Dutto, um piloto paraplégico que compete numa KTM adaptada.

O argentino Nicolas Cavigliasso (Yamaha) foi o mais rápido do dia.

A 41ª edição do Rali Dakar de todo-o-terreno arrancou hoje em Lima, no Peru e decorre até ao dia 17. Pela primeira vez, a totalidade da prova desenrola-se no mesmo país, num percurso com três mil quilómetros cronometrados, 70% dos quais em areia.