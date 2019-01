Exército português do Wolverhampton elimina Liverpool na Taça

O Wolverhampton eliminou o Liverpool da Taça de Inglaterra, triunfando na partida da terceira ronda (2-1).

Com cinco portugueses em campo - Rafael Camacho do lado dos "reds" e, para além do treinador Nuno Espírito Santo, nos "wolves", Jota, Moutinho, Rúben Neves e Rúben Vinagre - foi o mexicano cedido pelo Benfica, Raúl Jiménez, a abrir o ativo 38'.

Na etapa complementar, Origi empatou para a formação de Jurgen Klopp (51') mas, quatro minutos volvidos, seria Rúben Neves a encaminhar o Wolverhampton para a quarta ronda da prova-rainha do futebol inglês.