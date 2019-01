Pepa em êxtase com triunfo "heróico" do Tondela

Pepa não conseguiu esconder todo o orgulho e êxtase que sentiu com a primeira vitória da história do Tondela frente a um "grande" do futebol português. A vítima foi o Sporting (2-1), na penúltima partida da jornada 16 da Primeira Liga.

"Este é um jogo que vai ficar para sempre nas nossas vidas. Foi absolutamente heróico. A equipa foi muito solidária e acreditou sempre que era possível. O Sporting tem muita qualidade, mas nós sabíamos que iam ter de fazer um jogo diferente sem o Bas Dost, por isso fechámos mais entre linhas e tentámos ter critério com bola. Marcámos dois golos e depois foi sofrer e conquistar mais três pontos. Foi só isso. Não podemos ser pavões quando ganhámos", afirmou o técnico dos beirões, na "flash interview" da SportTV.

Com a expulsão de Jaquité, o Tondela jogou mais de 40 minutos reduzido a 10 unidades, já na segunda parte.

"Jogar uma segunda parte inteira com menos um jogador é complicado seja quem for. Mas a equipa soube reagir e lutou para conseguir um bom resultado", rematou Pepa.