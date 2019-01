Kevin Spacey declara-se inocente de abuso sexual

O ator norte-americano Kevin Spacey declarou-se esta segunda-feira inocente das acusações de abuso sexual contra um jovem de 18 anos, num bar de Nantucket, no Massachusetts.



Kevin Spacey remeteu-se ao silêncio nesta primeira sessão, mas os seus advogados entregaram uma declaração de inocência.

O juiz do tribunal de Nantucket ordenou à alegada vítima que guarde, durante pelo menos seis meses, todos os dados do telemóvel referentes à noite do incidente.

O alegado abuso sexual aconteceu a 7 de julho de 2016, no Club Car, um bar da estância turística de Nantucket.

De acordo com a acusação, Kevin Spacey terá apalpado o jovem empregado de mesa, depois de lhe ter pago várias rodadas de cerveja e whiskey.

O ator de "House of Cards", de 59 anos, pode ser condenado a cinco anos de prisão.

Este não é o primeiro caso a envolver Kevin Spacey. Em 2017, foi acusado pelo ator Anthony Rapp de o tentar seduzir quando tinha apenas 14 anos.

Kevin Spacey pediu desculpa pela sua conduta, mas acabou por ser afastado da série "House of Cards" e do filme “All the Money in the World".