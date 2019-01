Reitores admitem fim das propinas com compensação orçamental

“Do meu ponto de vista, é viável para as instituições desde que o montante da receita que é preveniente das propinas possa ser satisfeito pelo Orçamento do Estado. Caberá ao arco da governação, aos atores políticos, tomar as decisões”, afirma Fontaínhas Fernandes em declarações à Renascença .

O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), Fontaínhas Fernandes, admite o fim das propinas, desde que a medida seja compensada por verbas do Orçamento do Estado.

O presidente do Conselho de Reitores sublinha que “tudo o que sejam medidas que possam permitir mais pessoas qualificadas em Portugal são bem-vindas”.

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, defendeu, esta segunda-feira, políticas que garantam a redução dos custos das famílias com filhos no ensino superior, admitindo o fim das propinas.

Durante a sua intervenção na Convenção Nacional do Ensino Superior 2030, que decorre no ISCTE-IUL, em Lisboa, Manuel Heitor lembrou os ideais europeus que garantem a frequência do ensino superior sem sobrecarga para as famílias. O ministro também defendeu a duplicação de alunos no Ensino Superior nos próximos anos.

O presidente do Conselho de Reitores lembra as dificuldades financeiras atuais das instituições de ensino superior

“Neste momento, se compararmos a percentagem do PIB destinada ao Ensino Superior pouco mais aumentou em relação a 2008. Estamos a falar de centésimas. Se nós quisermos investir no Ensino Superior, terá de aumentar o investimento, seja público ou privado. Neste momento, as dificuldades que estamos a ter para terminar o ano com equilíbrio financeiro têm a ver com a necessidade de garantir o impacto financeiro de algumas alterações legislativas que têm vindo a ser tomadas”, refere Fontaínhas Fernandes.