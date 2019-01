Guerra das audiências. Cristina com mais 188 mil telespectadores do que Goucha

No dia de estreia, O Programa da Cristina conseguiu mais 188.7 mil telespectadores do que O Você na TV, o programa de Goucha. 35,5% dos telespectadores estavam sintonizados na estação de Carnaxide, enquanto que 24,3% escolheu a TVI.

A grande surpresa do programa de estreia de Cristina Ferreira na SIC foi a participação do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa disse ter interrompido uma reunião para ligar para a apresentadora, em direto.

Em declarações à Lusa, Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de lembrar que deu uma entrevista a Manuel Luís Goucha "na véspera do Natal", que durou "25 minutos", e "era o mínimo desejar boa sorte" à apresentadora da SIC.

"Eu tenho uma relação de amizade com ela, já dei a primeira entrevista na revista dela. Não indo ao programa nem tendo entrevista com ela, era o mínimo desejar-lhe boa sorte. É o mínimo de equilíbrio", defendeu.

O Presidente da República rejeitou estar a tomar partido na concorrência entre os programas de entretenimento da TVI e da SIC.

Cerca de meia hora depois de o programa começar, o telefone tocou na “casa” de Cristina Ferreira. "Eu sabia que um telefone aqui ia ser um problema e que me iam fazer alguma coisa", disse a apresentadora.

"Está? É a Cristina Ferreira? Daqui é Marcelo Rebelo de Sousa”, ouve-se do outro lado.

Quando percebeu que estava a falar com o Presidente da República, a apresentadora atirou um “Está a gozar!”.

“Interrompi aqui uma reunião que tinha e espreitei para ver o seu primeiro programa e, como ao longo da vida, estive várias vezes consigo quando arrancou com novas fases da sua vida, queria desejar-lhe muitas felicidades e enviar-lhe um beijinho", continuou o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que foi o entrevistado da primeira edição da revista da apresentadora — Cristina —, em março de 2015, ainda antes de ser candidato à Presidência.

Cristina Ferreira não conteve as lágrimas ao ouvir a mensagem do Presidente, que desejou à apresentadora “o mesmo sucesso que teve noutras fases da sua vida”.

“Quero agradecer-lhe por seu meu Presidente, por ser presidente de todos os portugueses”, respondeu Cristina. “Quero que saiba que a porta desta casa está sempre aberta”, acrescentou.

Vieira deixou a porta aberta a Mourinho

O novo programa de Cristina Ferreira contou também com a participação de Luís Filipe Vieira, numa altura em que se especula quem será o novo treinador do Benfica.

Um dos nomes falados na imprensa para a sucessão de Rui Vitória, ainda que menos provável, foi o de José Mourinho. Em entrevista a Cristina Ferreira, Luís Filipe Vieira sublinhou que não tem um treinador de sonho, mas que aceitaria o "Special One" sem hesitar.

"Aqui não há sonhos. Só os treinadores que sabemos que nos podem garantir resultados. Sei de alguns. Quem é que não gostava de ter o Mourinho? Sou amigo dele. Se ele disser amanhã que sim, vinha logo. O dinheiro não é problema para o Benfica, neste momento."

O presidente do Benfica anunciou que o nome do novo treinador será conhecido na próxima semana e não descartou a possibilidade de Bruno Lage passar de treinador interino a principal.

"Se me perguntar se ele tem o perfil para ser treinador do Benfica, eu digo que sim", admitiu. Sobre Luís Castro, treinador do V. Guimarães, o líder encarnado garantiu que "nunca houve interesse".

Na "casa" de Cristina há um bidé

Durante a apresentação de “O Programa da Cristina” à imprensa, o diretor de programas da SIC, Daniel Oliveira, revelou que a “nova casa” de Cristina Ferreira teria cerca de 500 metros quadrados.

O cenário é uma réplica de uma habitação e inclui a divisões como cozinha, sala, quartos e até casa de banho, com direito a bidé.

“Surpreendi o Daniel há pouco tempo, quando ele me disse: ‘Mas tu precisas de um bidé na casa?’ E eu disse: ‘Preciso”, contou Cristina Ferreira entre risos, na apresentação do novo programa.

“O bidé é quase mítico e revelador da importância que tem numa casa. Sim, vai ser mesmo uma casa”, afirmou a apresentadora.

O cenário está montado no Estúdio 1 do Parque Holanda, em Carnaxide, e segundo as contas da revista digital “Delas”, tendo em conta o valor médio do metro quadrado, o espaço está avaliado em cerca de 1,1 milhões de euros.

Na opinião de Luís António Santos Marcelo Rebelo de Sousa (ou alguém na sua muito profissional equipa de apoio) devia já ter percebido que a presença constante nos média dilui as mensagens importantes num mar de espuma sem sentido.

O telefonema do Presidente da República para um programa de televisão também foi tema a comentar por Francisco Assis e João Taborda da Gama.