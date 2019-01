FC Porto 3-1 Nacional

Dragão iguala recorde e foge ao leão

07 jan, 2019 - 20:08 • Carlos Calaveiras

Passam a ser 18 as vitórias consecutivas do FC Porto. Os azuis e brancos reforçam a vantagem sobre o Sporting a uma semana de visitar Alvalade. Recorde os melhores momentos do jogo em rr.sapo.pt. Veja os golos.