Governo vai cumprir “todas as medidas” nos aeroportos do Montijo e Humberto Delgado

Todas as questões ambientais serão cumpridas no projecto do novo aeroporto do Montijo e na expansão do Humberto Delgado, em Lisboa, garantiu esta segunda-feira o ministro do Planeamento e das Infraestruturas.

“Todas as regras legais sobre matérias ambientais e de segurança serão cumpridas, senão o aeroporto nem sequer chegara a funcionar ou a expansão, neste caso, do aeroporto Humberto Delgado”, afirmou Pedro Marques.

O governante encara “com toda a normalidade a implementação de tudo o que tiver a ver com reforço das regras ambientais e de segurança”.

Pedro Marques garante que o Governo vai fazer tudo para que as obras tenham impacto reduzido na vida das pessoas e no ecossistema.

No caso do aeroporto complementar do Montijo, o ministro salienta que a infraestrutura “pode criar mais de 10 mil postos de trabalho na península de Setúbal”.

A associação ambientalista Zero critica o anúncio do acordo financeiro para a construção do novo aeroporto do Montijo antes de ficar concluída a avaliação de impacto ambiental e anuncia vai avançar para tribunal.

Os ambientalistas afirmam que, além da queixa já apresentada em Bruxelas, está a ser preparada uma queixa para avançar nos tribunais portugueses.