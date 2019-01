​Barcelona enviou olheiro à Luz para ver João Félix

O Barcelona faz parte do lote de "tubarões" que seguem o percurso ascendente de João Félix no Benfica, de acordo com o diário desportivo catalão Mundo Deportivo.

Os campeões espanhóis juntam-se a PSG, Manchester City ou ao eterno rival Real Madrid como interessados na jovem promessa encarnada, tendo olheiros dos "blaugrana" marcado presença na Luz, domingo, para assistir ao "bis" do dianteiro na vitória encarnada sobre o Rio Ave (4-2).

Para além do emblema da cidade condal, também Manchester United, Everton, Bayern, Lyon, Atlético Madrid, Bordéus, Borussia Dortmund, Hamburgo, Génova e Real Sociedad enviaram olheiros ao desafio de ontem.

Na primeira época como sénior e em estreia no plantel principal das águias, João Félix contabiliza cinco golos em 15 jogos.

O "delfim" formado no Seixal tem contrato até ao verão de 2022 e está "blindado" por uma cláusula de rescisão de 65 milhões de euros.