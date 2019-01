Notas de 500 euros vão ser retiradas de circulação

Os bancos centrais dos países da Zona Euro vão reter as notas de 500 euros a partir de 27 de janeiro.

O objetivo é combater a fraude fiscal, uma vez que estas notas estão muitas vezes associadas a atividades criminosas, como esquemas ilegais de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas ou terrorismo.

Apesar de terem deixado de ser produzidas há quatro anos, há ainda mais de 500 milhões de notas destas em circulação na Europa.

No entanto, e mesmo após a entrada em vigor da medida, as notas continuam a ser válidas e podem ser utilizadas para pagamentos. "A nota de 500 euros, tal como outras notas de euro, vai sempre ter o seu valor e pode ser trocada nos bancos nacionais da Zona Euro num período ilimitado de tempo", afirmou o Banco Central Europeu.

O mesmo assegura ainda que, juntamente com os bancos centrais nacionais da área do euro, "tomará medidas para garantir que as restantes notas estão disponíveis em quantidades suficientes".