Tondela 2-1 Sporting

Leão no quarto escuro

07 jan, 2019 - 21:00 • José Pedro Pinto

Segunda derrota consecutiva fora de casa no campeonato deixa leão a ver "objetivo" do título por um canudo e no fundo do Top 4, atrás de Braga e Benfica. Vitória do campeão e líder FC Porto frente ao Nacional deixa leão a oito pontos antes do clássico de Alvalade, no sábado.