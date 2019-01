Paulo Bento entra a vencer na Taça da Ásia

A Coreia do Sul, treinada pelo ex-selecionador português Paulo Bento, entrou com o pé direito na Taça da Ásia, esta segunda-feira.

Hwang Eui-Jo marcou, aos 67 minutos, o golo que permitiu à Coreia derrotar as Filipinas, do sueco Sven-Goran Eriksson, por 1-0, em jogo a contar para o grupo C. No outro jogo do grupo, a china bateu o Quirguistão por 2-1.

Com este resultado, a Coreia do Sul partilha a liderança do grupo C com a China, ambas com três pontos. Quirguistão e Filipinas completam a classificação, sem qualquer ponto. A Taça da Ásia decorre nos Emirados Árabes Unidos.