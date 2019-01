Villarreal resgata Vicente Iborra ao Leicester

O Villarreal anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Vicente Iborra ao Leicester City.

No site oficial, o "submarino amarelo" comunicou que o médio espanhol, de 30 anos, assinou contrato válido até junho de 2023, ou seja, válido para as próximas quatro temporadas e meia.

Embora não tenham sido revelados quaisquer valores, o diário desportivo valenciano "Estadio Deportivo" garante que a operação terá custado cerca de 10 milhões de euros ao Villarreal.

Iborra regressa a Espanha após ano e meio em Inglaterra. O médio teve impacto na primeira época, com 26 jogos e três golos. Na primeira metade desta temporada, fez apenas 11 jogos e um golo, ainda que só tenha sido titular em três deles. Iborra foi formado no Levante, antes de rumar, em 2014, a Sevilha, de onde partiu para Leicester no verão de 2017.