Sporting confirma empréstimo de Viviano à SPAL

O Sporting confirmou, esta segunda-feira, o empréstimo de Emiliano Viviano à SPAL.

Em comunicado no site oficial, o clube leonino informa ter chegado a acordo com o clube italiano para a cedência do guarda-redes de 33 anos até ao final da época. A SPAL também confirmou o negócio.

Viviano chegou a Alvalade pela mão de Bruno de Carvalho, presidente destituído, proveniente da Sampdoria. Após um erro que deu golo do Marselha no jogo de apresentação, lesionou-se logo no início da temporada. O guardiã italiano regressa, assim, a Itália seis meses depois, sem ter somado qualquer minuto oficial de leão ao peito.