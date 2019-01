​Frio ainda vai piorar. Prepare-se para “fim de semana desconfortável”

O tempo vai ficar ainda mais frio para o final da semana. Em declarações à Renascença, a meteorologista Cristina Simões previne mesmo os portugueses: “Vai ser um fim de semana algo desconfortável”.



A meteorologista explica que a principal diferença será uma intensificação do vento, associada a uma descida de temperatura. “A intensificação do vento aumenta o desconforto térmico o que faz com que vamos sentir um pouco mais de frio”, refere.

“Em todo o território vamos ter uma descida da máxima na quinta-feira e, na sexta-feira, uma pequena descida tanto da mínima como na máxima, em todo o território, à volta de dois, três graus, sempre as regiões do interior com temperaturas mínimas mais baixas, perto dos zero graus, inferior mesmo a 0 graus em algum algumas localidades. As regiões do litoral um pouco mais acima, mas sempre temperaturas baixas”, refere.

Cristina Simões recorda que o Instituto Português do Mar e Atmosfera já emitiu “um aviso para quase todo o território” e dá exemplos de algumas previsíveis temperaturas: “em Braga, zero graus para terça-feira/quarta-feira; Viana do Castelo um grau de mínima; Leiria à volta de 0 graus, pode chegar mesmo a valores negativos, a partir de quarta-feira; Lisboa estamos com três, quatro graus; Évora entre 0 e 1 grau; Beja também 1, 2 graus”.

A meteorologista explicou ainda que o frio se deve à “influência de um anticiclone que está situado a sudoeste das ilhas britânicas” e que “traz uma corrente de leste, com uma massa de ar fria, bastante fria, continental e seca”.

Lisboa e Porto já com respostas para o frio

Em Lisboa, desde a semana passada que estão ativas medidas preventivas para ajudar os sem abrigo. Os centro de acolhimento estão a abrir mais cedo e as equipas que estão na rua estão a distribuir agasalhos aos mais necessitados.

Teresa Bispo, coordenadora do Núcleo de Planeamento e Intervenção das pessoas sem abrigo da autarquia de Lisboa, explica à Renascença que a qualquer momento, se o frio piorar, poderão acionar um dispositivo mais alargado e, por exemplo, a abrir o Pavilhão do Casal Vistoso durante 24 horas e "equipas para retirar as pessoas e levá-las para este pavilhão, onde há alimentção, higiene, agasalhos e apoio médico".

Também no Porto há já quem esteja a ajudar as populações carenciadas a enfrentar o frio.

É o caso do projecto de voluntariado "Amor Perfeito", que todas as quintas-feiras apoia uma centena de pessoas e 14 crianças junto do Parque da Trindade.

No presente de Natal já seguiram agasalhos como gorros, luvas e meias. Esta quinta-feira vão levar também uma refeição quente, explica Helena Magalhães, uma das voluntárias deste projeto.