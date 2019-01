Tentativa de golpe de Estado no Gabão. Não haverá portugueses afetados

O principal opositor e líder do movimento patriótico considerou que o Presidente já não tem condições para continuar no cargo.

#BREAKING : Military coup underway in Gabon, according to broadcast on national radio pic.twitter.com/ew8JBbfGn2

Umas horas mais tarde, foi anunciada a detenção de quatro militares rebeldes. Guy-Bertrand Mapangou, porta-voz do Governo e ministro da Comunicação, disse que um dos elementos conseguiu fugir e classificou o conjunto como um grupo de "brincalhões" desconhecidos do Comando do Exército nacional.

O Governo anunciou depois que “a calma regressou ao país” e a situação já está sob controlo. As forças de segurança foram deslocadas para a capital, Libreville, onde deverão permanecer nos próximos dias para garantir a ordem.

O Presidente do Gabão está em funções desde 2009.

Não há registo de incidentes com portugueses

O Governo português afirmou, esta segunda-feira, que os cerca de 40 portugueses residentes no Gabão "estão bem", não tendo sido registado qualquer incidente envolvendo cidadãos nacionais na sequência da tentativa de golpe militar.

"A Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, que tem jurisdição sobre o Gabão, contactou hoje com cidadãos portugueses a viver naquele país e obteve a informação de que estes se encontram bem e de que não foi registado qualquer incidente com cidadãos portugueses", disse à agência Lusa fonte do gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.

A mesma fonte adiantou que o Ministério dos Negócios Estrangeiros "continuará a acompanhar" o desenvolvimento da situação no Gabão através missão diplomática de Portugal em São Tomé e Príncipe.

O número de portugueses a residir no Gabão é inferior a quatro dezenas, segundo dados do Governo.