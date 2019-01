Espanha. Tripulantes de cabine da Ryanair paralisam esta semana

A Ryanair em Espanha enfrenta esta semana três dias de greves. Os tripulantes de cabine exigem a aplicação da lei laboral nacional e não a irlandesa.

Os trabalhadores paralisam já esta terça-feira e depois a 10 e 13 de janeiro, depois da falta de acordo com a empresa.

Os sindicatos USO e Sitcpla garantem que Espanha é o único país onde não se cumpre “flagrantemente” a legislação laboral.

Os tripulantes já tinham estado em protesto em julho e em setembro, no âmbito de greves europeias que incluiu Portugal, Itália, Bélgica e Holanda.

No final de novembro, a Ryanair confirmou a assinatura de um “acordo de reconhecimento sindical” com o Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

No início do mesmo mês, a Ryanair tinha informado que estava a negociar com sindicatos para aplicar legislação local em contratos de funcionários, num comentário à carta assinada por cinco governantes europeus a instar a companhia aérea irlandesa a concluir acordos laborais.

Também a comissária europeia para o Emprego, Marianne Thyssen, tinha insistido na necessidade da aplicação da legislação laboral local o mais depressa possível.