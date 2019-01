Se Mourinho disser que sim, Vieira leva-o "logo" para o Benfica

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, revelou, esta segunda-feira, que se José Mourinho quiser ser treinador das águias, terá o lugar à disposição. Vieira anunciou, no "Programa da Cristina", da SIC, que o nome do novo treinador do Benfica será conhecido na próxima semana.

Um dos nomes falados na imprensa para a sucessão de Rui Vitória, ainda que menos provável, foi o de José Mourinho. Em entrevista a Cristina Ferreira, Luís Filipe Vieira sublinhou que não tem um treinador de sonho, mas que aceitaria o "Special One" sem hesitar:

"Aqui não há sonhos. Só os treinadores que sabemos que nos podem garantir resultados. Sei de alguns. Quem é que não gostava de ter o Mourinho? Sou amigo dele. Se ele disser amanhã que sim, vinha logo. O dinheiro não é problema para o Benfica, neste momento."

Um talvez, uma nega e o adeus

O presidente do Benfica garantiu que a decisão final sobre o sucessor de Rui Vitória será conhecida "na próxima semana". Vieira não descartou a possibilidade de Bruno Lage passar de treinador interino a principal.

Vieira afirmou que está satisfeito com a "boa prestação de Bruno Lage, no primeiro jogo no comando técnico do Benfica, com vitória por 4-2 sobre o Rio Ave. "Se me perguntar se ele tem o perfil para ser treinador do Benfica, eu digo que sim", admitiu. Sobre Luís Castro, treinador do V. Guimarães, o líder encarnado garantiu que "nunca houve interesse".

O adeus a Rui Vitória foi facilitado pelo próprio treinador, segundo revelou Luís Filipe Vieira, para quem "as pessoas vão ter muitas saudades" do agora ex-técnico encarnado. "[Vitória] saiu porque achou que naquele momento não era a solução para o Benfica. Pôs o lugar à disposição e nós acordámos. Foi tão pacífica, a saída dele", comentou.