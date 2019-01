Rui Costa apita no Dragão e Nuno Almeida em Tondela

A Liga de clubes revelou, esta segunda-feira, as nomeações dos árbitros para o último dia da jornada 16 do campeonato.

Rui Costa foi destacado para a receção do FC Porto ao Nacional, às 21h15, no Estádio do Dragão. O juiz da AF Porto terá como assistentes João Bessa Silva e Nuno Manso, enquanto João Matos será o quarto árbitro. O videoárbitro será Vasco Santos, apoiado por Sérgio Jesus.

Nuno Almeida vai dirigir o encontro entre Tondela e Sporting, às 19h00, no Estádio João Cardoso. O árbitro da AF Algarve será coadjuvado por António Godinho e Paulo Ramos, com Carlos Cabral como quarto árbitro. Hélder Malheiro será videoárbitro, assistido por Bruno Jesus.

Manuel Mota estará no Moreirense-Aves, às 17h00, em Moreira de Cónegos. Jorge Fernandes e Paulo Vieira serão os auxiliares do juiz da AF Braga, enquanto Fábio Melo será o quarto árbitro. António Nobre estará aos comandos do videoárbitro, com apoio de Pedro Martins.

O Tondela-Sporting e o FC Porto-Nacional têm relato em direto na Renascença e acompanhamento ao direto em rr.sapo.pt.