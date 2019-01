Jokanovic acredita que o Nacional pode surpreender no Dragão

Predrag Jokanovic, último treinador do Nacional a derrotar o FC Porto - tanto na Madeira como no Dragão -, considera que o campeão nacional é favorito para o duelo da 16.ª jornada, no entanto, acredita que os insulares podem surpreender.

O Nacional da Madeira que não vence no Dragão desde janeiro de 2011, quando para a Taça da Liga obteve um 2-1. O treinador era Predrag Jokanovic, que foi também o último treinador do Nacional a ganhar em casa do FC Porto, para o campeonato. Foi em maio de 2008. Em declarações a Bola Branca, sobre o jogo desta segunda-feira, o técnico sérvio antecipa um jogo com "claro favoritismo para o FC Porto", mas acredita que o Nacional pode conseguir um bom resultado.

"O Nacional tem feito ultimamente bons resultados", lembra Jokanovic, para quem "não há receitas" para vencer no Dragão. Se houver, o Nacional será seu detentor, uma vez que já conseguiu tombar o gigante no seu covil por duas vezes nos últimos dez anos. Jokanovic espera que "a história possa influenciar" o decorrer da partida.