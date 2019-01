"Treinadores negros são vistos como seres de segunda classe", diz Eto'o

Samuel Eto'o acredita que os treinadores negros são discriminados, no futebol.

Em declarações à estação televisiva francesa "Canal+", o avançado camaronês, que pretende ser treinador após terminar a carreira de jogador, acredita que "não existe confiança" nos treinadores de cor. "Desconfia-se, são vistos como seres de segunda classe", declarou.

Etoo'o tem 37 anos e representa o Qatar SC. A intenção é conquistar como treinador aquilo que conquistou como jogador: "Ganhei na Europa como jogador. Tenho de ganhar na Europa como treinador."

O camaronês, quatro vezes eleito melhor jogador africano, foi campeão em vários países e conquistou quatro Ligas dos Campeões: uma serviço do Real Madrid, duas com o Barcelona e outra com o Inter de Milão.