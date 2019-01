Paragem de Bas Dost "é normal", mas deve ser gerida com cuidado

O médico Rui Miller, que durante muitos anos liderou o departamento clínico do Belenenses, considera que a paragem de Bas Dost "é normal" para a lesão sofrida e deve ser gerida com grande cautela.

Bas Dost está de repouso devido ao traumatismo craniano que contraiu no jogo com o Belenenses e não entra nas contas de Marcel Keizer para o jogo com o Tondela, da 16.ª jornada do campeonato.



Em declarações a Bola Branca, Rui Miller acredita que a situação relacionada com Bas Dost deve ser gerida com muito cuidado. A paragem de Bas Dost "é normal" perante um traumatismo craniano, mas Rui Miller sublinha que o holandês "deve ser alvo de uma vigilância médica apertada", para além de ter de realizar exames complementares.

Rui Miller regressou, esta temporada, para ajudar a equipa do Belenenses, que está a competir nos campeonatos distritais. O Sporting, que no sábado recebe o FC Porto, anunciou que Bas Dost regressa aos treinos brevemente. Contudo, Rui Miller lembra que será necessário ter muito cuidado e "com vigilância médica", acrescentando que Dost "pode não regressar" aos treinos de o quadro clínico não for favorável.