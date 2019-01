Minnesota Timberwolves despedem treinador após vitória

Os Minnesota Timberwolves anunciaram, esta segunda-feira, o despedimento do treinador e diretor de basquetebol, Ron Thibodeau. O comunicado surgiu após a vitória dos Wolves sobre os Los Angeles Lakers.

A época começou cinzenta para os Wolves, que devido a problemas no balneário e com o próprio treinador tiveram de transferir Jimmy Butler, que agora brilha com os Philadelphia 76ers. Apesar da saída do extremo, os resultados não melhoraram.

Em 40 jogos, esta época, Minnesota leva 19 vitórias e 21 derrotas, ocupando o 11.º lugar da Conferência Oeste, fora da zona dos "play-offs". Está a duas vitórias do oitavo lugar dos Lakers, última equipa nessa zona.