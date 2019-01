​Espanha expulsou 30 imigrantes por dia durante quatro anos

Entre 2013 e 2017, Espanha expulsou do país quase 55 mil imigrantes, o que equivale a uma média de 30 imigrantes por dia. A notícia é avançada pelo jornal “El País”, que cita dados do Ministério do Interior espanhol.



Os marroquinos representam mais da metade desses repatriamentos forçados (30.832), seguidos dos argelinos (4.479). Já da América Latina, há registo de repatriamentos para a Colômbia (2.576), a Bolívia (1.412), o Equador (1.369) e o Brasil (1.067).

Na União Europeia, os romenos (1.530) são o maior grupo de retornados. Entre a lista comunitária estão também portugueses (277), franceses (128) e italianos (101), cuja expulsão é geralmente realizada para a prática de um crime contra a segurança do Estado, como tráfico de drogas ou armas de grande porte.

Os dados revelam que o número de expulsão tem vindo a diminuir durante quatro anos, com um ligeiro aumento em 2017.



O ano passado poderá não revelar grandes melhorias, uma vez que no ano passado Espanha tornou-se na principal porta de entrada de migrantes na Europa. De acordo com os dados da Organização Internacional para as Migrações, um total de 57.250 migrantes chegaram a Espanha por via marítima entre 1 de janeiro e 26 de dezembro de 2018, uma subida substancial face às 22.414 chegadas do ano anterior e às 8.162 de 2016.

Um total de 2.262 migrantes morreram, em 2018, quando tentavam atravessar o Mar Mediterrâneo e outras 113.482 pessoas chegaram à Europa por via marítima, principalmente por Espanha, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).