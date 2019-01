Ficar nos oito primeiros é o objectivo português no Europeu de voleibol

Portugal tem por objectivo ficar nos oito primeiros do próximo Campeonato da Europa de voleibol. A meta é traçada pelo vice-presidente da federação da modalidade, Vicente Araújo, em entrevista a Bola Branca.

A seleção nacional masculina confirmou, em Gondomar, com vitória no Grupo D sobre a Croácia, por 3-1, a presença no torneio que se realizará, em setembro, em quatro países: França, Eslovénia, Bélgica e Holanda. Para o Europeu, a meta já está definida.

"Tem havido uma renovação da equipa e, por isso, temos conseguido a manutenção no topo [da modalidade]. Mas daí também os oito anos sem estarmos num Europeu. Neste Campeonato da Europa o objectivo é ficar entre os primeiros oito e ficar entre os primeiros oito é um resultado muito bom", refere o dirigente.

Só falta saber se o conjunto luso será, ou não, primeiro do seu alinhamento de qualificação, de modo a poder ser cabeça-de-série na fase final. Para o efeito, Portugal jogará ainda esta quarta-feira, em Tirana, frente à Albânia. Vicente Araújo assegura que tudo correu como o esperado no acesso ao Euro de 2019:

"É um resultado normal. Estamos no topo, entre as melhores equipas do Mundo. É um momento bom para o voleibol, os objectivos traçados eram estes e, por isso, estamos satisfeitos com o que aconteceu."

Portugal está numa fase final de um Campeonato da Europa pela quinta vez, depois de ter marcado presença 1948, 1951, 2005 e 2011.