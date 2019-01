Lakers entram em depressão sem LeBron James

Os Los Angeles Lakers somaram, na madrugada desta segunda-feira, a terceira derrota consecutiva e o quinto desaire nos últimos seis jogos. A equipa californiana, que continua sem poder contar com LeBron James, devido a lesão, caiu no reduto dos Minnesota Timberwolves, por 108-86.

Três jogadores dos Wolves assinaram duplos-duplos. Karl-Anthony Towns foi quem mais brilhou, com 28 pontos e 18 ressaltos, mas Jeff Teague (15 pontos e 11 assistências) e Taj Gibson (12 pontos e 11 ressaltos) não ficaram atrás. Também Andrew Wiggins se destacou, com 28 pontos.

Do lado dos Lakers, ninguém chegou, sequer, aos 15 pontos. Brandon Ingram, com 13 pontos, e e Lance Stephenson, com 14 pontos vindos do banco, foram os melhores. Michael Beasley (11 pontos), Josh Hart (10) e Tyson Chandler (10 ressaltos) também chegaram a duplos dígitos.

Todos os resultados



Chicago Bulls-Brooklyn Nets, 100-117

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers, 108-86

LA Clippers-Orlando Magic, 106-96



Atlanta Hawks-Miami Heat, 106-82



Oklahoma City Thunder-Washington Wizards, 98-116

Toronto Raptors-Indiana Pacers, 121-105



Phoenix Suns-Charlotte Hornets, 113-119