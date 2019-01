Mais de metade dos jovens não chega à universidade

Em Portugal, mais de metade dos jovens fica todos os anos fora da universidade, entrando no mercado de trabalho depois de concluírem o ensino secundário. É o dobro da média europeia.

Dentro do grupo de portugueses com idade entre os 25 e os 64 anos, apenas 6% têm uma licenciatura. Os dados são apresentados esta segunda-feira na Convenção do Ensino Superior – uma iniciativa do Conselho de Reitores que tem como principal objetivo pensar o futuro do ensino superior.

A qualificação dos portugueses é o primeiro tema em debate. Na opinião Cláudia Sarrico, analista de Políticas Públicas de Ensino Superior da OCDE, é preciso “uma maior diversificação da oferta” para atrair mais alunos.

“Seria preciso ter oferta, por exemplo, a tempo parcial, com novos currículos para estudantes mais velhos. Também já se está a caminhar para os cursos curtos, de dois anos”, aponta.

“Portugal também tem expandido essa oferta, mas ainda está aquém de outros países onde essa oferta tem mais expressão no ensino superior”, acrescenta, lembrando o que “aconteceu no secundário, em que diversificámos a oferta do ensino regular para o ensino profissional”.

Convidada na Manhã da Renascença, esta oradora da Convenção do Ensino Superior considera que também é importante apostar mais nas ajudas ao financiamento.

As propinas podem não ser o maior entrave no acesso ao ensino superior, mas as famílias portuguesas ainda têm encargos acima da média.

"De facto, as famílias representam mais de um quarto do financiamento do ensino superior em Portugal, o que é mais do que a média da OCDE, de 22%, e seguramente mais do que a média da União Europeia, de 15%. Portanto, é possível que haja pessoas que gostariam de estudar e não o farão por causa desse encargo”, reconhece Cláudia Sarrico.

Noutros países, avança, “há propinas e propinas igualmente elevadas, mas há mecanismos de apoio, seja através de bolsas para estudantes menos favorecidos, seja cada vez mais através de empréstimos, contingentes ou rendimentos. Ou seja, empréstimos que o estudante pagará uma vez diplomado, se e quando atingir determinado nível de rendimento”.

