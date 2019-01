Bruno Lage é "aposta certa" do Benfica e para continuar

Tengarrinha, antigo defesa da formação do Benfica, defende que Bruno Lage é "a aposta certa" para suceder a Rui Vitória no banco encarnado.

Lage orientou Tengarrinha nos sub-17 do Benfica, em 2005/06, pelo que o ex-central conhece bem o treinador interino das águias. Em entrevista a Bola Branca, Tengarrinha defende que Bruno Lage é "a aposta certa".

"Esteve muitos anos a trabalhar com o Carlos Carvalhal. Não há nenhum jogador a dizer mal, gostam dos seus métodos e da sua proximidade. Tem muito valor e, se se mantiver como treinador do Benfica, vai ter muito sucesso", sustenta Tengarrinha, que define o treinador de 42 anos como "uma pessoa de cinco estrelas" e que "liga muito aos pormenores".



Bruno Lage estreou-se no comando técnico do Benfica com uma vitória, por 4-2, frente ao Rio Ave, a contar para a 16.ª jornada do campeonato. Foi, também, o primeiro triunfo dos encarnados na era pós-Rui Vitória.

Tengarrinha, que atualmente integra a equipa técnica dos sub-23 do Vitória de Setúbal, aponta para o grande crescimento de Bruno Lage, desde as camadas jovens do Benfica à equipa B: "Evoluiu muito."