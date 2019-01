Halep mantém-se firme no topo do "ranking" WTA

A tenista Simona Halep continua a liderar, de forma confortável, o "ranking" WTA, atualizado esta segunda-feira. A romena tem cerca de 800 pontos de vantagem sobre a segunda classificada, Angelique Kerber.

A pouco mais de 300 pontos da alemã, vem a dinamarquesa Caroline Wozniacki, numa atualização com duas alterações no "top-5" do ténis feminino. A japonesa Naomi Osaka iguala a melhor classificação da sua carreira, ao subir ao quarto lugar, enquanto a norte-americana Sloane Stephens passa a fechar o quinteto da frente. A preterida foi a ucraniana Elina Svitolina, que desceu do quarto para o sexto lugar da tabela.

A checa Karolina Pliskova caiu da sétima para a oitava posição, por troca com a compatriota Petra Kvitova. De resto, tudo igual no "top-10": a holandesa Kiki Bertens é nona e a russa Daria Kasatkina é décima.

A norte-americana Serena Williams, antiga número um mundial e considerada uma das melhores tenistas de sempre, mantém-se no 16.º posto. A irmã, Venus Williams, subiu dois lugares e passou para 37.ª.

Entre as portuguesas, Inês Murta continua a ser a melhor classificada, no 616.º lugar. É seguida por Maria João Koehler, que se encontra na 628.ª posição. Francisca Jorge, em 647.º, fecha o "top-3" luso.