Niki Lauda internado cinco meses depois de transplante de pulmão

Niki Lauda, antigo piloto de Fórmula 1, foi internado num hospital de Viena, na Áustria, devido a gripe, cinco meses depois de um transplante de pulmão.

De acordo com o jornal austríaco "Osterreich", o antigo piloto foi levado de avião, no início de janeiro, da ilha espanhola de Ibiza, onde fazia férias, para um hospital na capital austríaca. Terá sido admitido nos cuidados intensivos, embora deva ter alta médica ainda esta semana. Já a "BBC" avança que os médicos estão a tomar o máximo de precaução, devido à seriedade da cirurgia a que Lauda foi submetido em agosto.

Niki Lauda, de 69 anos, foi submetido a um transplante de pulmão, em agosto, depois de lhe ser diagnosticada uma "doença pulmonar muito grave". Os médicos disseram, após a cirurgia, que sem o transplante o antigo piloto austríaco teria tido mais três a sete dias de vida.

Lauda é diretor não executivo da Mercedes desde 2012, contudo a fraca saúde fê-lo perder a segunda metade da temporada de 2018. O austríaco tem o estatuto de lenda do desporto não apenas pelas 25 vitórias em corridas e três Mundiais - dois com a Ferrari e um pela McLaren -, mas também pela forma como recuperou de um grave acidente em 1976.

Lauda ficou preso dentro de um Ferrari em chamas no Grande Prémio da Alemanha, sofrendo várias queimaduras graves na cara, mãos e pulmões. A sua sobrevivência foi posta em causa, mas 40 dias depois, tendo perdido apenas três provas, o austríaco voltou a correr. Dois dos três Mundiais que conquistou foram posteriores ao acidente, que o deixou com mazelas devido a inalação de gases. Em 1997 e 2005, Lauda precisou de transplantes de rins. Apesar disso, os médicos garantiram que o transplante de pulmão, em agosto, nada teve a ver com o acidente.