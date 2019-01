João Sousa entra em 2019 com vitória em Auckland

João Sousa arrancou a época de 2019 da melhor forma. O número um português e 44.º do mundo avançou para a segunda ronda do ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia, ao bater o canadiano Denis Shapovalov.

Além de se encontrar no 27.º posto do "ranking" ATP, Shapovalov era sétimo cabeça-de-série do torneio e, portanto, favorito para o duelo. No entanto, e apesar de ter começado em desvantagem, João Sousa conseguiu superiorizar-se ao longo das 2h20 de encontro e venceu em três "sets", pelos parciais de 4-6, 6-4 e 6-4.

O tenista português terá pela frente, na ronda seguinte, o britânico Cameron Norrie, 93.º da hierarquia mundial. Esta será a primeira vez que João Sousa, finalista vencido em Auckland em 2017, defronta o britânico.