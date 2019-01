Noites muito frias e dias amenos até final da semana

As temperaturas mínimas vão continuar muito baixas em Portugal continental, pelo menos até ao final da semana, podendo chegar aos 5 graus negativos em algumas regiões do território.

De acordo com a meteorologista Ângela Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as noites serão particularmente frias, mas os dias serão amenos, com máximas que podem chegar aos 18 graus Celsius.

“Do ponto de vista da nebulosidade praticamente não vai haver nuvens durante toda a semana. Vamos ter céu pouco nublado ou limpo, formação e geada em todo o território, com maior incidência nas regiões do interior, neblina ou nevoeiro, mas em áreas pouco extensas”, diz a meteorologista.

De acordo com Ângela Lourenço, as temperaturas mínimas vão estar com valores abaixo de zero e mesmo perto do litoral vão estar perto dos zero graus ou 1 grau.



“Nas regiões do interior, as temperaturas mínimas podem atingir -5 ou -4. No que diz respeito às máximas, os valores vão estar relativamente elevados e a rondar os 16/17 graus”, disse.

Os locais mais frios durante o dia, segundo a meteorologista, são aqueles em que o nevoeiro pode levar mais tempo a dissipar, estando previstas máximas de 9 graus.

Por causa da persistência de temperaturas mínimas baixas, o IPMA colocou 14 distritos de Portugal continental (Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Bragança, Guarda, Leiria, Lisboa, Santarém, Portalegre, Évora, Setúbal, Beja e Faro) em alerta até às 10h00 de quarta-feira.

“Estas mínimas são normais para a altura do ano e nem são excecionalmente baixas. (...). Estamos a falar de janeiro, do inverno. Tem a ver com a posição de um anticiclone a norte do Península Ibérica que não tem permitido as superfícies frontais, que trazem a chuva”, indicou.

Segundo Ângela Lourenço, o frio vai continuar a afetar o continente nos próximos dias, prevendo-se ainda para o final da semana uma descida da temperatura máxima.