António Vitorino. Solidariedade "hoje está em falta" na UE

O diretor-geral da Organização Internacional das Migrações lamenta que o princípio da solidariedade esteja atualmente em falta na União Europeia e como isso tem dificultado a construção de uma política migratória e de asilo comunitária.

"Acho que uma questão fundamental para termos uma política comunitária é o princípio da solidariedade. E manifestamente em alguns momentos, tanto no que diz respeito às migrações, como no que diz respeito ao asilo, acho que aquilo que mais falta fez foi essa vontade de solidariedade", afirma António Vitorino.

O diretor-geral da OIM recorda que a UE já conseguiu ter esse princípio de solidariedade, como foi o caso na década de 1990, quando os países do bloco comunitário acolheram cerca de 700 mil migrantes refugiados oriundos dos Balcãs Ocidentais, fruto do conflito na antiga Jugoslávia.

"Aí houve um princípio de solidariedade, houve uma distribuição dos que chegavam para beneficiarem de proteção temporária entre os vários Estados-membros da UE. Ora isso não se verificou em 2015 [pico da crise migratória]. E é, portanto, preciso perguntarmo-nos porque é que essa solidariedade hoje está em falta e sem ela é difícil construir uma política comum, seja de asilo seja de imigração", refere António Vitorino, que é ex-eurodeputado e ex-comissário europeu.

Na sua opinião, a falta de solidariedade sentida hoje no seio da Europa acontece por vários fatores, nomeadamente porque as sociedades mudaram muito entre os meados dos anos 90 e os meados da atual década (2015).

"Houve muitas transformações que não têm a ver com as migrações. São transformações que têm a ver com a insegurança e a incerteza sobre o futuro das classes médias e os seus níveis de rendimentos. Têm a ver com a insegurança de ordem pública com os atentados terroristas. Têm a ver com a perceção de que as inovações tecnológicas atingiram tal ritmo que muito daquilo que nós considerávamos consolidado, adquirido e garantido nas sociedades em que vivemos está posto em causa", afirma.

"Isso gera um mal-estar social em que as migrações aparecem como o bode expiatório fácil porque aquele que vem é diferente nós, é estrangeiro, vem de fora e é fácil reportar a eles aquilo que são no fundo ansiedades de nós próprios", prossegue.

Ainda em relação ao ano de 2015, altura em que a Europa recebeu mais de um milhão de migrantes e refugiados (o número mais alto no continente desde os anos 90), a maioria a fugir do conflito na Síria, António Vitorino lembra que na altura a comunidade internacional não percebeu os alertas lançados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, agência então liderada pelo atual secretário-geral da ONU, António Guterres.