Benfica de Bruno Lage domina manchetes

Seferovic e João Félix são os rostos que dominam as primeiras páginas dos diários desportivos, que dão, assim, destaque à estreia vitoriosa de Bruno Lage ao comando da equipa do Benfica.

"Luzes que brilham" é o título grande do Record, enquanto A Bola escreve "Bom feeling".

Por sua vez, O Jogo, junta Seferovic e Ricardo Horta, destacando, também, a vitória do Sporting de Braga frente ao Boavista. "Pódio a ferver" é o título.

No Record, destaque também para uma declaração de Marcel Keizer sobre as possibilidades do Sporting na luta pelo título: "Em março ou abril veremos o que podemos fazer."