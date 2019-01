Jogador que passou pelo Sporting fez dois golos na Taça da Ásia

Disputaram-se três jogos da Taça da Ásia. Destaque para a goleada da India e para um jogador que passou pelos leões.

No jogo que encerrou a primeira jornada do Grupo A, a India venceu a Tailândia por 4-1, graças a dois golos de Sunil Chhetri, que jogou três partidas pelo Sporting B em 2012/13.

A seleção indiana foi segunda na estreia em fases finais da Taça da Ásia, em 1964, mas, depois disso, não tinha conseguido qualquer triunfo, em duas participações: um empate e três derrotas em 1984 e três desaires em 2011.



Com este resultado, a Índia isolou-se na liderança do Grupo A, com três pontos, contra um dos anfitriões Emirados Árabes Unidos e do Bahrain, que empataram a um golo no sábado, no encontro de abertura da prova.



Já na abertura do Grupo B, a Austrália perdeu com a Jordânia (1-0) e a Síria empatou sem golos com a Palestina.

Esta segunda-feira jogam-se mais três partidas. Atenções viradas para a Coreia do Sul, de Paulo Bento, e para o Irão, de Carlos Queiroz.