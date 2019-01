Braga não desarma e é segundo

O Sporting de Braga isolou-se no segundo lugar provisório da I Liga de futebol, ao vencer por 1-0 na receção ao Boavista, em jogo da 16.ª jornada.

Um golo do médio Ricardo Horta, aos 25 minutos, foi suficiente para a equipa minhota conquistar o oitavo triunfo caseiro, em nove jogos, e ascender à segunda posição, com 36 pontos, com um de vantagem sobre o Benfica, que venceu por 4-2 na receção ao Rio Ave, e dois sobre o Sporting, que joga na segunda-feira, no estádio do Tondela.

O Boavista, que não vence fora de casa no campeonato desde a ronda inaugural, na qual se impôs por 2-0 no estádio do Portimonense, manteve-se na 13.ª posição, com 16 pontos, quatro acima da linha de despromoção, mas poderá ser ultrapassado pelo Tondela.