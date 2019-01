Barça ganha, Real Madrid perde

O Barcelona reforçou a liderança no campeonato espanhol de futebol depois de vencer o Getafe por 2-1.

Os golos dos blaugrana foram apontados por Leo Messi e Luis Suarez. Jaime Mata ainda descontou para a equipa da casa em cima do intervalo, mas não foi suficiente.

Para além da vitória no seu jogo, os campeões espanhóis beneficiaram ainda do empate entre segundo e terceiro classificados. Sevilha e Atlético de Madrid não foram além do 1-1, com golos de Ben Yedder e Griezmann.

De mal a pior segue o Real Madrid. Depois da saída de Lopetegui ainda houve alguma recuperação, mas parece já ter passado o efeito “Solari”, Este domingo, os merengues perderam 2-0, em casa, diante da Real Sociedade, que marcou por Willian José e Ruben Pardo.

Face a estes resultados, na classificação de La Liga, o Barcelona é líder com 40 pontos, mais cinco que o Atlético de Madrid, sete que o Sevilha e mais 10 que o Real Madrid.