Paços de Ferreira não aproveita empate do Famalicão

Mafra e Paços de Ferreira empataram 1-1 em jogo da 15.ª jornada da II Liga. Equipa dos castores não aproveitou empate do Famalicão.

Marco Baixinho, de grande penalidade, adiantou o Paços de Ferreira, aos 45+1 minutos, mas os pacenses permitiram que o Mafra restabelecesse o empate, já no segundo tempo, aos 56 minutos, por Harramiz.

Com este resultado, o Mafra manteve o quinto lugar na classificação, com 25 pontos, enquanto o Paços de Ferreira desaproveitou o empate 0-0 concedido de manhã pelo Famalicão na receção ao Varzim.

As duas equipas somam 34 pontos, mas o Paços tem um jogo em atraso. O Estoril é terceiro com 29 pontos e o Benfica B é quarto com 28.

Destaque ainda para o árbitro Hélder Malheiro, que mostrou 10 cartões amarelos e um vermelho.

Nos outros jogos de domingo da II Liga, Arouca e Farense empataram 3-3, o Leixões derrotou o Covilhã por 1-0 e a Oliveirense ganhou 2-1 ao Penafiel.

No derby do Minho entre equipas B, o Guimarães ganhou em Braga por 3-2.