Aly Ghazal é reforço do Feirense

Aly Ghazal é a mais recente contratação do Feirense. O médio egipcío, que se destacou no Nacional da Madeira, reforça a equipa de Nuno Manta Santos, no mercado de janeiro. Ghazal, de 26 anos, estava a jogar no Vancouver Whitecaps, equipa canadiana que disputa a MLS, a liga profissional de futebol norte-americana.

Em 2018, fez 26 jogos pelos Whitecaps. O jogador africano deixou Portugal na temporada 2016/17 para representar os chineses do Guizhou Zhicheng, onde teve uma passagem efémera.

Aly Ghazal é o segundo reforço de inverno do Feirense, que já tinha anunciado a contratação do avançado búlgaro Stivan Petkov. O Feirense está no 16º lugar da I Liga, em zona de despromoção.