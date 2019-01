Bruno Lage. “O meu futuro? O treino de amanhã"

O treinador interino do Benfica não comenta o seu futuro na equipa principal dos encarnados e deixa a decisão para a direção.

Bruno Lage explicou aos jornalistas como se passou o processo da sua subida da equipa B.

Na quinta-feira “falei um minuto com o presidente [Luís Filipe Vieira] e ele disse-me para preparar este jogo com o Rio Ave. E no dia seguinte falei outro minuto com o Rui Costa, que me disse ‘a partir de agora és tu o treinador do Benfica, és tu que mandas’”.

“A partir dai marquei treino para amanhã e esse é que é o meu futuro: o treino de amanhã”, reforçou.

Na conferência de imprensa, Bruno Lage aproveitou para “enviar um abraço a Rui Vitória”.

“Não podemos esquecer o trabalho realizado ao longo destes três anos e meio, seis títulos no total e um trabalho fantástico com estes jogadores e da minha parte, durante seis meses, uma relação de amizade e profissionalismo”.

O Benfica joga na próxima sexta-feira contra o Santa Clara.