Rio Ave jogou “cara a cara” com o Benfica

O treinador do Rio Ave diz que, apesar da derrota na Luz, a sua equipa jogou "cara a cara com o Benfica”.

"Foi um grande jogo, emotivo com oportunidades com as duas equipas a jogar para ganhar. Nós viemos jogar para ganhar, basta ver a forma como jogámos, cara a cara… Estou muito satisfeito com a exibição, mas não estou satisfeito com o resultado. Podíamos ter feito um resultado melhor porque criámos muitas dificuldades ao Benfica, foi um jogo conseguido do ponto de vista ofensivo. Foi a eficácia que fez a diferença", disse.

Daniel Ramos considera que na primeira parte o “2-2 ajustou-se tendo em conta o que se passou.”

Na segunda parte, o técnico vila-condense refere que o Rio Ave teve “mais oportunidades do que as que tivemos na primeira, tivemos por duas vezes oportunidades para fazer o 3-2 e há um momento importante aqui no jogo. Tivemos uma grande oportunidade onde poderíamos fazer o 3-3 e o Benfica no contra-ataque faz o 4-2 e tornou tudo mais complicado."

"Vão ver um Rio Ave a jogar bem e a fazer pontos", prometeu Daniel Ramos na flash interview da Btv.