Bruno Lage com “vitória e exibição convincente"

O treinador do Benfica elogiou o facto de os seus jogadores terem conseguido “reorganizar-se”, “reerguer-se” e mostrado “capacidade de superação” depois de terem estado a perder por 2-0.

Bruno Lage reforça que “os três pontos e a exibição dai para a frente deve-se a eles, e ao trabalho que tem feito ao longo dos anos.”

Em declarações à Btv, o técnico interino explicou o regresso ao 4-4-2. “Foi algo que pensei quando assumi, aproveitar o facto de termos vários pontas de lança e aproveitar o sistema. Conquistaram-se várias coisas a jogar assim e também em 4-3-3, os jogadores têm essa capacidade. Em Portimão acabaram a jogar em 4-4-2 e tentei aproveitar o que houve de positivo nessa segunda parte [do jogo de Portimão].”

Sobre a estreia ao comando técnico do Benfica, Bruno Lage refere que “o mais importante foi o trabalho que os jogadores fizeram. É um marco na minha carreira, estrear-me na I liga, na Luz, com uma vitória, com exibição convincente, mas o importante foi o que os jogadores fizeram e acima de tudo reconquistar o público, eles mostrarem os homens que são”.

O Benfica venceu 4-2 depois de ter estado a perder 0-2.