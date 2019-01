O ex-atacante do Manchester United Wayne Rooney foi preso no dia 16 de dezembro por apresentar sinais de embriaguez e usar linguagem inapropriada numa zona pública do aeroporto de Washington DC, nos Estados Unidos.

Rooney terá sido detido pela 'Metropolitan Washington Airport Authority' mas acabou por sair após o pagamento de uma multa de 25 dólares (pouco mais de 21 euros).



O jogador que joga agora no DC United tem um contrato 51,3 milhões de euros por ano com o clube da liga norte-aemricana MLS.